दूसरी सोमवारी पर सुरक्षित, सुगम जलार्पण की करें व्यवस्था : डीसी

देवघर कार्यालय संवाददाता राजकीय श्रावणी मेला, 2026 की दूसरी सोमवारी को मेला क्षेत्र में सुचारू, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को सुखद व सुरक्षित जलार्पण का अनुभव कराएं। बैठक के दौरान उपायुक्त ने दूसरी सोमवारी को होने वाली भारी भीड़ के पूर्वानुमान को देखते हुए मंदिर परिसर, नेहरू पार्क एवं सभी प्रमुख होल्डिंग पॉइंट्स पर कड़ा भीड़ प्रबंधन लागू करने का निर्देश दिया। ​श्रद्धालुओं के कतारबद्ध आवाजाही के लिए संपूर्ण रूट लाइनिंग को पूरी तरह से सुरक्षित, बैरिकैडिंग-युक्त और सुगम बनाने का निर्देश दिया। मेला क्षेत्र व देवघर जिले की सभी प्रवेश सीमाओं पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिया, ताकि शहर में कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। ​संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले स्थलों पर पुलिस अधिकारियों और दंडाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में मुस्तैद रहने का सख्त निर्देश दिया गया। पूरे मेला रूट, होल्डिंग पॉइंट्स और मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ शौचालय, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया। ​स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में कचरे का उठाव नियमित समय अंतराल पर 24 घंटे किया जाए, जिससे पूरा क्षेत्र स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण बना रहे。