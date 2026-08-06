दूसरी सोमवारी पर सुरक्षित, सुगम जलार्पण की करें व्यवस्था : डीसी
देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की दूसरी सोमवारी के लिए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहूलियत और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया।
देवघर कार्यालय संवाददाता राजकीय श्रावणी मेला, 2026 की दूसरी सोमवारी को मेला क्षेत्र में सुचारू, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को सुखद व सुरक्षित जलार्पण का अनुभव कराएं। बैठक के दौरान उपायुक्त ने दूसरी सोमवारी को होने वाली भारी भीड़ के पूर्वानुमान को देखते हुए मंदिर परिसर, नेहरू पार्क एवं सभी प्रमुख होल्डिंग पॉइंट्स पर कड़ा भीड़ प्रबंधन लागू करने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं के कतारबद्ध आवाजाही के लिए संपूर्ण रूट लाइनिंग को पूरी तरह से सुरक्षित, बैरिकैडिंग-युक्त और सुगम बनाने का निर्देश दिया। मेला क्षेत्र व देवघर जिले की सभी प्रवेश सीमाओं पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिया, ताकि शहर में कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले स्थलों पर पुलिस अधिकारियों और दंडाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में मुस्तैद रहने का सख्त निर्देश दिया गया। पूरे मेला रूट, होल्डिंग पॉइंट्स और मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ शौचालय, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया। स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में कचरे का उठाव नियमित समय अंतराल पर 24 घंटे किया जाए, जिससे पूरा क्षेत्र स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण बना रहे。
निष्ठा, मुस्तैदी से दायित्व निभाएं अधिकारी-कर्मी :
उपायुक्त ने कहा कि राजकीय श्रावणी मेला में आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में दूसरी सोमवारी को जुटने वाली अपार भीड़ के सफल प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से अपना दायित्व निभाएं, ताकि देवतुल्य श्रद्धालु बाबा नगरी देवघर से एक अच्छी अनुभूति लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो।
श्रावणी मेले में वज्रपात व बारिश से सुरक्षा के निर्देश :-
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने बाबा मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बाह्य अरघा के माध्यम से जलार्पण की व्यवस्था को और अधिक सुलभ और व्यावहारिक बनाने का निर्देश दिया। साथ ही माता पार्वती मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करते हुए जलार्पण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने की बात कही। उपायुक्त ने वर्तमान मौसम और संभावित बारिश तथा वज्रपात के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही शिवगंगा, मंदिर प्रांगण एवं खुले रूट में वज्रपात से बचाव के लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी।
कौन-कौन रहे उपस्थित :-
इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीणा, अपर समाहर्त्ता हीरा कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी -सह-प्रभारी पदाधिकारी, बाबा वैद्यनाथ मंदिर रवि कुमार, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, ट्रैफिक, सीसीआर., प्रतिनियुक्त सभी पुलिस उपाधीक्षक, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, डीएमएफटी की टीम व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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