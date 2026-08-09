आंदोलन का 15वां दिन : युवा बेहतर भविष्य के लिए संघर्षरत, साथ देना जरूरी : पीयूष

रांची, संवाददाता। जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बॉलीवुड अभिनेता पीयूष मिश्रा ने समर्थन दिखाया। उन्होंने छात्रों के संघर्ष को सराहा और कहा कि युवाओं का अधिकार के लिए संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बारिश में भी छात्रों के हिम्मत की तारीफ की।

रांची, संवाददाता। जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में आंदोलित विद्यार्थियों के बीच शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता और रंगकर्मी पीयूष मिश्रा पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शन स्थल पर उन्होंने अपनी चर्चित गीत ‘आरंभ है प्रचंड’ गाकर छात्रों का उत्साह बढ़ाया। मिश्रा के साथ विद्यार्थियों ने भी सुर में सुर मिलाया। इससे कुछ देर के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तालियों, नारों और गीतों की आवाज से गूंज उठा। इसके बाद मिश्रा ने छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। कहा कि युवा बेहतर भविष्य के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे में साथ देना जरूरी है। मीडिया से बातचीत में पीयूष मिश्रा ने कहा कि उन्हें यहां किसी के बुलावे या दबाव में आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इन बच्चों की तकलीफ और उनके आंसू देखकर मैं खुद यहां खिंचा चला आया। उन्होंने कहा कि वह नौजवानों के लिए गाते हैं, अभिनय करते हैं और लिखते हैं। ऐसे में जब युवा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनके साथ खड़ा होना जरूरी है。

बारिश में भी डटे छात्रों का किया जिक्र उन्होंने कहा कि बारिश और तमाम परेशानियों के बावजूद छात्र जिस तरह डटे हुए हैं, वह उनके संघर्ष और हिम्मत को दिखाता है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह अपनी क्षमता के अनुसार आंदोलनरत छात्रों के लिए आर्थिक मदद और खाने-पीने की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कोई बड़े उद्योगपति नहीं हैं, लेकिन जितना संभव है, उतना सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक मदद की कीमत उसकी रकम से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना से तय होती है।

युवा बेहतर भविष्य के लिए संघर्षरत मिश्रा ने छात्रों के संघर्ष को जिंदगी के व्यापक अर्थ से जोड़ते हुए कहा कि जीवन में हर व्यक्ति को एक दिन जाना है। लेकिन उससे पहले यदि कुछ अच्छा करके जाया जाए तो यही जिंदगी की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि युवा अपने अधिकार और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा होना जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी आंदोलन में शामिल होना या किसी के समर्थन में खड़ा होना दिल की आवाज होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर या मुंबई के शिवाजी पार्क जैसे बड़े स्थानों पर पहुंचना शायद अपेक्षाकृत आसान हो, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में अलग-अलग इलाकों से युवा अपने अधिकारों के लिए एक जगह जुटे हैं, यह अपने आप में बड़ी बात है।