जेन-जी का समर्थन भाजपा को मिल रहा: गोयल

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी को युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि जेन-जी का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। गोयल ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता खुद को युवा नेता मानते हैं, लेकिन अब युवाओं के बीच उनकी वैसी लोकप्रियता नहीं रही। उन्होंने कहा कि भाजपा को युवा मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और कहा कि युवाओं के साथ उनका जुड़ाव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी देश के विकास को गति देने में मदद करेगी।नई