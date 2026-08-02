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जेन-जी का समर्थन भाजपा को मिल रहा: गोयल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी की युवा लोकप्रियता से खतरा है। भाजपा को युवा मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। गोयल ने मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया और उनके युवा जुड़ाव का समर्थन किया। उन्होंने परीक्षा पेपर लीक पर सरकार के कड़े कानूनों का भी बचाव किया।

जेन-जी का समर्थन भाजपा को मिल रहा: गोयल

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी को युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि जेन-जी का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। गोयल ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता खुद को युवा नेता मानते हैं, लेकिन अब युवाओं के बीच उनकी वैसी लोकप्रियता नहीं रही। उन्होंने कहा कि भाजपा को युवा मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और कहा कि युवाओं के साथ उनका जुड़ाव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी देश के विकास को गति देने में मदद करेगी।नई

दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए गोयल ने परीक्षा पेपर लीक से निपटने के केंद्र के तरीके का बचाव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने मोदी के नेतृत्व में कड़े कानून बनाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2010-11 में परीक्षा पेपर लीक पर कानून बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।

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