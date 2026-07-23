कांग्रेस यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव बने पियूष आगरी

हल्द्वानी, संवाददाता। नेशनल यूथ विंग ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी श्रीनिवासन ने संगठन का विस्तार करते हुए पियूष आगरी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। पियूष आगरी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे देशभर में युवा श्रमिकों को संगठित करने, कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन के विस्तार व मजबूती के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्हें इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजीव रेड्डी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक, पूर्व महानगर अध्यक्ष नैनीताल अनुपम कफलवाल, हिमांशु पाण्डेय आदि ने उन्हें बधाई दी।