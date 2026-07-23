Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांग्रेस यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव बने पियूष आगरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

हल्द्वानी में, नेशनल यूथ विंग ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा पियूष आगरी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। पियूष ने युवा श्रमिकों को संगठित करने और कांग्रेस की विचारधारा फैलाने का संकल्प लिया। इस नियुक्ति पर कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी।

कांग्रेस यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव बने पियूष आगरी

हल्द्वानी, संवाददाता। नेशनल यूथ विंग ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी श्रीनिवासन ने संगठन का विस्तार करते हुए पियूष आगरी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। पियूष आगरी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे देशभर में युवा श्रमिकों को संगठित करने, कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन के विस्तार व मजबूती के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्हें इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजीव रेड्डी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक, पूर्व महानगर अध्यक्ष नैनीताल अनुपम कफलवाल, हिमांशु पाण्डेय आदि ने उन्हें बधाई दी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani News Haldwani Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।