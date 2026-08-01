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करियर मार्गदर्शन विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की आधारशिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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पिट्स मॉडर्न स्कूल, गोमिया ने करियर गाइडेंस एवं ऐलन सिस्टम ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया। विद्यालय ने जेईई एडवांस्ड 2026 में 6 विद्यार्थियों तथा जेईई मेन 2026 में 11 विद्यार्थियों की सफलता हासिल की है। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री और वीडियो लेक्चर्स का लाभ मिलेगा।

करियर मार्गदर्शन विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की आधारशिला

पिट्स मॉडर्न स्कूल, गोमिया ने शुक्रवार को करियर गाइडेंस एवं ऐलन सिस्टम ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्चस्तरीय तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐलन रांची के साथ शैक्षणिक सहयोग की घोषणा की। विद्यालय ने जेईई एडवांस्ड 2026 में 6 विद्यार्थियों तथा जेईई मेन 2026 में 11 विद्यार्थियों की शानदार सफलता हासिल की है। इसमें समर्पित शिक्षकों विशाल मोदी, सौरभ कुमार, एसके गुप्ता एवं राहुल कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड एवं नीट में सफलता दिलाने के लिए ऐलन रांची के साथ यह महत्वपूर्ण पहल की है।

शिक्षण सामग्री और मार्गदर्शन

ऐसे में अब विद्यार्थियों को ऐलन के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, उच्च गुणवत्ता वाली टेस्ट सीरीज तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी तैयारी और अधिक सशक्त होगी। ऐलन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के विशिष्ट प्रतिनिधियों प्रियंक झा जेईई एकेडेमिक हेड, अभिषेक डिजिटल हेड, ऐलन झारखंड तथा अमिताभ सिंह डिजिटल डवलपमेंट, ऐलन को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, प्रभावी अध्ययन रणनीतियों, करियर विकल्पों एवं अनुशासित अध्ययन के महत्व पर प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया। प्राचार्य बृज मोहन लाल दास ने कहा कि करियर मार्गदर्शन विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की आधारशिला है।

प्रश्न और उत्तर

पिट्स मॉडर्न स्कूल का करियर गाइडेंस एवं ऐलन सत्र कब आयोजित किया गया?
पिट्स मॉडर्न स्कूल ने शुक्रवार को करियर गाइडेंस एवं ऐलन सिस्टम ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया।
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