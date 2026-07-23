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आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं को मिले एक करोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में गुलाबी गैंग ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने काले पट्टी बांधकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा और लाठी चार्ज के दोषियों का निलंबन मांगा गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई।

आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं को मिले एक करोड़
आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं को मिले एक करोड़

फतेहपुर। दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतीपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के समर्थन में गुलाबी गैंग ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा है। जिसमें पूर्व में पेपर लीक होने के मामले में आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा व हाल ही में हुए लाठी चार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की है। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की संस्थापक हेमलता पटेल ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर पुलिस द्वारा की जाने वाली बर्बरता निंदनीय है। पेपर लीक होने पर मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को तत्काल एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

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पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, तथा मामले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दें। उन्होने गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की भी मांग की। वहीं डीएम से मांग करते हुए कहा कि जिले की बिजली व्यवस्था, यूरिया-डीएपी की कालाबाजारी, अधूरी पानी की टंकियों को चालू करवाने आदि की मांग की गई। इस मौके पर सरला सिंह, मरियम जहां, संयोगिता वर्मा, मीना सिंह, संगीता देवी, कुशमा, उत्तरा, सरिता, शहजादी, नजमा, आरती, असीमुन, मेहनाज आदि मौजूद रहे।

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