आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं को मिले एक करोड़

फतेहपुर। दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतीपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के समर्थन में गुलाबी गैंग ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा है। जिसमें पूर्व में पेपर लीक होने के मामले में आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा व हाल ही में हुए लाठी चार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की है। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की संस्थापक हेमलता पटेल ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर पुलिस द्वारा की जाने वाली बर्बरता निंदनीय है। पेपर लीक होने पर मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को तत्काल एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।