पिनराई विजयन ने दूसरी बार ली केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें कैबिनेट में किन्हें मिली जगह

सीपाईएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद की शपथ दिलाई। समारोह में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया था। बता दें कि नए मंत्रिमंडल में सिर्फ विजयन खुद ही पुराने चेहरे हैं।

CPI(M) leader Pinarayi Vijayan took oath as the Chief Minister of Kerala today. He was administered the oath by Governor Arif Mohammad Khan. pic.twitter.com/RaPAyAT4Sl