फुकेट-दिल्ली उड़ान : पायलट की जांच में गांजे के सेवन की पुष्टि
विकल्प हेडिंग 1. गांजे के सेवन की पुष्टि, फुकेट-दिल्ली उड़ान का पायलट जांच में
विकल्प हेडिंग 1. गांजे के सेवन की पुष्टि, फुकेट-दिल्ली उड़ान का पायलट जांच में पॉजिटिव
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले में एयर इंडिया के सीईओ को तलब किया
नई दिल्ली, एजेंसी। एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान के मुख्य पायलट की जांच रिपोर्ट में गांजे (मैरिजुआना) के सेवन की पुष्टि हुई है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उधर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में एयर इंडिया के सीईओ को तलब कर लिया है।
घटना का विवरण
थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का एक विमान (एअरबस ए320 -एआई2379) चार अगस्त को सुबह वायुमंडलीय अस्थिरता (टर्बुलेंस) के कारण हवा में अपनी निर्धारित ऊंचाई से अचानक लगभग 300 फुट नीचे आ गया, जिससे विमान में सवार कम से कम 17 लोग घायल हो गए थे। विमान में 137 यात्रियों और चालक दल के आठ सदस्यों सहित कुल 145 लोग सवार थे। घटना के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार उड़ान के दोनों पायलट की जांच कराई गई थी। जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने चालक दल के दोनों सदस्यों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया है। उधर, इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के सीईओ को तलब किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन सचिव व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में घटना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि बैठक में एयर इंडिया को निर्देश दिया गया कि वह उड़ान से पहले सभी समीक्षाओं को पूरा करे। इसके साथ ही जांच में हर जरूरी सहयोग उसके द्वारा किया जाए। वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हवाई दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
एएआईबी ने जांच अपने हाथ में ली
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से मिली जानकारी और घटना की प्रकृति को देखते हुए एएआईबी ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के तय नियमों के तहत जांच अपने हाथ में ली है। इस संबंध में आईसीएओ और संबंधित देशों को आवश्यक सूचना भी दे दी गई है। जांच में फ्रांस की विमानन सुरक्षा जांच एजेंसी बीईए और विमान निर्माता कंपनी एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी एएआईबी की मदद कर रहे हैं। बीईए फ्रांस उस देश की जांच एजेंसी है, जहां इस विमान का डिजाइन तैयार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत ऐसी घटनाओं की जांच में विमान के डिजाइन और निर्माण से जुड़े देशों की भागीदारी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
तकनीकी सिस्टम और उड़ान रिकॉर्ड की जांच
एएआईबी फिलहाल घटना से जुड़े सभी तकनीकी, परिचालन, चिकित्सा और मानवीय पहलुओं से संबंधित सबूत जुटा रही है। जांच के तहत विमान और उसके सिस्टम की जांच की जा रही है। इसके अलावा उड़ान के दौरान दर्ज आंकड़ों, विमान के संचालन और रखरखाव से जुड़े रिकॉर्ड, चिकित्सा जानकारी और संबंधित लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। एएआईबी का कहना है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्यों की पूरी तरह जांच की जाएगी। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई।
जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें
एएआईबी ने कहा है कि जांच स्वतंत्र, तथ्यों और सबूतों पर आधारित तथा व्यापक तरीके से की जा रही है। इस दौरान सामने आने वाली किसी एक जानकारी के आधार पर घटना के कारण के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। जांच के दौरान जुटाए गए कुछ रिकॉर्ड, बयान, चिकित्सा संबंधी जानकारी और अन्य सामग्री गोपनीय होती है। जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन जानकारियों की गोपनीयता जरूरी है।
समयसीमा में प्रारंभिक रिपोर्ट जारी होगी
मंत्रालय का कहना है कि घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और सबूतों की गहन जांच की जा रही। तय नियमों और आईसीएओ के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्ष निर्धारित समयसीमा में जारी किए जाएंगे। जांच आगे बढ़ने के साथ उचित समय पर अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता: नायडू
राम मोहन नायडू ने कहा कि फुकेट-दिल्ली उड़ान की घटना को लेकर एयर इंडिया के निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन से भी जानकारी ली गई है। मंत्रालय इस घटना के बारे में एयर इंडिया से सीधे जानकारी लेना चाहता था और यह समझना चाहता था कि एयरलाइन इस मामले को किस तरह देख रही है। हमने बार-बार कहा कि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वह नियामक हो, एयरलाइन हो या कोई अन्य पक्ष।
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