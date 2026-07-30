Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पायलट 814 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। अपराध शाखा सेक्टर-39 की पुलिस टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-103 के पास से एक निजी

पायलट 814 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। अपराध शाखा सेक्टर-39 की पुलिस टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-103 के पास से एक निजी एयरलाइंस के पायलट को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 814 ग्राम अवैध एमडीएमए बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 33 वर्षीय अरशद अली उर्फ अज्जू निवासी कोझिकोड (केरल) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में दौलताबाद की लैंडमार्क सोसाइटी में रह रहा था। पुलिस ने थाना राजेंद्र पार्क में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पिछले तीन वर्षों से पायलट है। वह खुद नशे का आदी था, लेकिन बाद में पैसों के लालच में नोएडा से अपने साथी से पांच लाख रुपये में यह ड्रग्स लाकर बेचने लगा।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: पांच सौ रुपए प्रति पुड़िया के हिसाब से बेच रहा था ब्राउन शुगर, गिरफ्तार

पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर सप्लाई नेटवर्क और अन्य साथियों का पता लगा रही है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।