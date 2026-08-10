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पीलीभीत ओवरऑल चैंपियन बना, राज्य प्रतियोगिता में दिखाएंगे प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत जनपद ने बदायूं के श्रीकृष्ण इंटर कालेज में आयोजित मंडलीय माध्यमिक विद्यालयी कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर ओवर आल चैंपियन बनकर नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्ग में कई खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते। अब विजेता 16 अगस्त को लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

पीलीभीत ओवरऑल चैंपियन बना, राज्य प्रतियोगिता में दिखाएंगे प्रतिभा

पीलीभीत। बदायूं के श्रीकृष्ण इंटर कालेज में मंडलीय माध्यमिक विद्यालयी कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। पीलीभीत जनपद ओवर आल चैंपियन बनकर नाम रोशन किया। मंडलीय कराटे प्रतियोगिता में पीलीभीत के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। अंडर-14 बालक वर्ग में अर्पित रायजादा, कृष्णा गुप्ता, अंडर-17 बालक वर्ग में मयंक शंखधर, गोविंद गुप्ता, महीप सिंह, समीर, अर्चित, वंश गिरि, अंडर-19 में मिलन राठौर, आर्यन गंगवार, अंडर-14 बालिका वर्ग में ईशानी, मधुरिमा, आराध्या, दृष्टि, छवि, आशिका, अंडर-17 बालिका वर्ग में आराध्या मिश्रा, अपूर्वा, रश्मि, अनामिका यादव, अनामिका गंगवार, अनुष्का, अंजली शर्मा रही।

मंडलीय आयोजक रमेश सिंह, टीम कोच अरुण चंद्रा, सीमा कुमारी, टीम मैनेजर अतुल शर्मा, पूजा पांडेय ने विजयी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जिला क्रीड़ा समिति के सचिव राजेश शुक्ला ने बताया कि विजयी प्रतिभागी 16 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। डीआईओएस विजय सिंह यादव ने कहा कि राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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