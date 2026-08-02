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14 करोड़ के रेस्क्यू सेंटर का काम अंतिम चरण में, जल्द होगा हैंडओवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में चौदह करोड़ के रेस्क्यू सेंटर के निर्माण कार्य पर शासन ने रिपोर्ट मांगी है। प्रमुख सचिव वन चार अगस्त को समीक्षा करेंगी। रेस्क्यू सेंटर जलवायु संकट के कारण प्रभावित हो रहा है, और डीएफओ की रिपोर्ट से अगली कार्रवाई तय की जाएगी। यह पहली बार है कि पीलीभीत में वन्यजीवों के उपचार हेतु रेस्क्यू सेंटर का निर्माण हो रहा है।

14 करोड़ के रेस्क्यू सेंटर का काम अंतिम चरण में, जल्द होगा हैंडओवर

पीलीभीत। चौदह करोड़ के रेस्क्यू सेंटर के निर्माण कार्य के बारे में शासन ने रिपोर्ट मांगी है। इसमें अब तक की प्रगति रिपोर्ट को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि निर्माण एजेंसी के प्रमुख और डीएफओ की रिपोर्ट पर प्रमुख सचिव अग्रिम आदेश देंगी। जल्द ही रेस्क्यू सेंटर के लिए हैंडओवर करने की प्रक्रिया की जाएगी। शासन में प्रमुख सचिव वन चार अगस्त को समीक्षा करेंगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पहली बार वन्यजीवों के उपचार आदि के लिए रेस्क्यू सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। पूरनपुर के गोपालपुर बीट में 14.33 करोड़ की लागत से वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर बनाने को मंजूरी करीब तीन साल पहले दी गई थी। बहुप्रतीक्षित वन्यजीव रेस्क्यू एवं पुनर्वास केंद्र को जल्द तैयार कराने को प्रमुख सचिव वन ने पिछले दिनों यहां निरीक्षण किया था.

लिया जाएगा अग्रिम निर्णय

शासन की मंशा के अंतर्गत अब चार अगस्त को रेस्क्यू सेंटर की अब तक की निर्माण प्रक्रिया को लेकर समीक्षा होनी है। इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। बताया तो यह भी गया है कि डीएफओ और निर्माण एजेंसी के सर्वेसर्वा को लखनऊ जाकर पूरी रिपोर्ट देनी है। अंतिम चरण में चल रहे काम काज के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद प्रमुख सचिव वन इसमें अग्रिम निर्णय लेंगी.

पहले वन्यजीव जाते थे कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघ एवं तेंदुओं के हिंसक होने अथवा उनके व्यवहार में आए परिवर्तन व बीमार/घायल होने पर इलाज के लिए वन्यजीवों को गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर के जू ले जाया जाता है। इसी क्रम में पूरनपुर रेंज के गोपालपुर जंगल में 14.33 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक वन्यजीव रेस्क्यू एवं पुनर्वास केंद्र तैयार किया जा रहा है.

पिछले दिनों गिरे थे पेड़

पिछले दिनों बारिश और बिगड़े मौसम के कारण छह पेड़ रेसक्यू सेंटर पर गिर गए थे। जिससे इसके चारों तरफ की बाउंड्रीवाल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद निर्माण एजेंसी ने अब तक के काम में हुई देरी की वजह की रिपोर्ट टाइगर रिजर्व को दी है। अब लखनऊ में प्रमुख सचिव वन वी. हेकाली झिमोमी रेस्क्यू सेंटर के निर्माण और तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा करने जा रही है। इसकी तैयारियां की गई है। डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि काम अंतिम चरण में है। जल्द हैंडओवर लेंगे.

प्रश्नोत्तर

रेस्क्यू सेंटर की निर्माण प्रक्रिया किस तारीख को समीक्षा की जाएगी?
रेस्क्यू सेंटर की निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा चार अगस्त को की जाएगी।
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