शिक्षक निर्वाचन के लिए स्कूल-कालेजों में किया जनसंपर्क

पीलीभीत। बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने स्कूल-कालेजों में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक (शर्मा गुट) के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा और विधानपरिषद चुनाव पीलीभीत के प्रभारी सतीश चंद्र गंगवार ने आगामी शिक्षक निर्वाचन विधान परिषद को लेकर गोस्वामीज मॉम्स प्राइड स्कूल, नत्था देवी इंटर कॉलेज, आदर्श पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज, डिवाइन कॉलेज, स्टेप अप इंटर कॉलेज, ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क किया। शिक्षक संघ से डॉ.सुनीत गिरी प्रत्याशी है। इसी तरह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के एमएलसी डॉ.हरि सिंह ढिल्लो ने वीरांगना अवंतीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कालेज, स्प्रिंगडेल कालेज, एसएन इंटर कालेज, सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कालेज आदि में भ्रमण कर शिक्षक-शिक्षिकाओं से जनसंपर्क किया।