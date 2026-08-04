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मिशन शक्ति टीम ने भीड़ में बिछड़े दो बच्चों को परिजनों से मिलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत पुलिस ने श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 16 अस्थायी मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित किए हैं। सोमवार को गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपनी बिछड़े बच्चों की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों को खोज निकाला और परिजनों के सुपुर्द किया।

मिशन शक्ति टीम ने भीड़ में बिछड़े दो बच्चों को परिजनों से मिलाया

पीलीभीत। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सहायता के लिए पीलीभीत पुलिस द्वारा स्थापित 16 अस्थायी मिशन शक्ति केन्द्र प्रभावी सहायता केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। सोमवार को गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक के लिए आई दो महिला श्रद्धालुओं ने सूचना दी कि उनके छोटे बच्चे भीड़ में बिछड़ गए हैं। सूचना मिलते ही मिशन शक्ति केन्द्र पर तैनात महिला पुलिस और महिला थाना पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। पुलिस ने बच्चों का हुलिया लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में खोज अभियान चलाया तथा अन्य ड्यूटी कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित किया।

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त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप दोनों बच्चों को सकुशल खोजकर उनकी पहचान सुनिश्चित की गई और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर परिजनों ने पीलीभीत पुलिस और मिशन शक्ति टीम का आभार व्यक्त किया। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा,सहायता और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मिशन शक्ति केन्द्र लगातार सक्रिय हैं।

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