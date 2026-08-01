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शारदा डैम पर एनडीएसए के प्रावधान होंगे लागू, पीटीआर से मांगा ब्योरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़े शारदा सागर जलाशय से जानकारियां मांगी गई हैं। आगामी दिनों में सुरक्षा संसाधनों पर सख्ती की जा सकती है। इस बांध की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है और डैम की सुरक्षा के लिए नई प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

शारदा डैम पर एनडीएसए के प्रावधान होंगे लागू, पीटीआर से मांगा ब्योरा

पीलीभीत। नेशनल डैम सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे शारदा सागर जलाशय से जुड़ी जानकारियां सिंचाई विभाग ने मांगी हैं। आने वाले दिनों में यहां नए प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षा संसाधन व मानकों पर सख्ती की जा सकती है। बांध से जुड़े पर्यटन क्रियाकलापों के ब्योरे को लेकर रिपोर्ट को शासन में भेजा जाना है। जंगल और हरी भरी वादियों के बीच देश के अनूठे मिट्टी से बने कच्चे बांध से कई जिलों को पानी जाता है। यहां पानी किसी नदी अथवा अन्य स्त्रोत से नहीं बल्कि कैनाल से स्टोरेज किया जाता है। इस बांध के किनारे ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व की वाटर हट समेत अन्य नौकायन समेत अन्य संसाधन हैं। इन पर सुरक्षा मानकों को लेकर इधर सिंचाई विभाग ने निगरानी शुरू कर दी है। बताया गया है कि पूर्व में जो एनओसी हुई अथवा तब प्रावधान न होने के कारण एनओसी नहीं हुई। पर अब केंद्र सरकार द्वारा एनडीएसए यानि नेशनल डेम सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया गया है। इस पर लगातार समीक्षा हो रही है और किसी भी स्तर से लापरवाही होने पर अधिशासी अभियंता की सीधी जवाबदेही है。

1957 में बना है यह बांध

वर्ष 1957 में बने इस शारदा सागर जलाशय पर भी देश के अन्य बांधों की तरह ही एनडीएसए लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में सुरक्षा संसाधनों को तवज्जो दी जा रही है। इसी क्रम में सिंचाई विभाग ने शारदा सागर जलाशय के इर्दगिर्द होने वाली पर्यटन गतिविधियां और विकसित किए गए संसाधनों के बारे में जानकारियां वन विभाग से मांगी हैं।

कौन कौन सी गतिविधियां हैं संचालित

मांगी गई सूचनाओं में कहा गया है कि पीटीआर द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। साथ ही जलाशय रिम एरिया से कितनी दूरी तक गतिविधियां हैं। डैम के किनारों पर विभाग द्वारा क्या क्या बनवाया गया है। संख्या में स्पष्ट मांगा गया है। यही नहीं जलाशय के अंदर कितनी परिधि में मोटर बोट का प्रयोग किया जा रहा है। अथवा कितने एरिया में यह जाती हैं।

डैम की सुरक्षा और इससे संबंधित गतिविधियों की सीधी जवाबदेही

डैम की सुरक्षा और इससे संबंधित गतिविधियों की सीधी जवाबदेही डैम ऑनर का विधिक दायित्व है। ऐसे में रिर्जवायर रिम एरिया में संचालित गतिविधियों की जवाबदेही जरूरी है। नेशनल डेम सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत आए प्रावधानों पर काम किया जाना है। इसकी नियमित समीक्षा हो रही है। अपने वाहनों के नंबर भी पीटीआर प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं ताकि डेम पर स्वामित्व और उसकी देखरेख में आने जाने में भी संबंधित को होने वाली सुविधा का ध्यान रखा जाए।

- प्रवीण कुमार गौतम, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़े शारदा सागर जलाशय पर कौन सा अधिनियम लागू किया गया है?
नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट (एनडीएसए) लागू किया गया है।
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