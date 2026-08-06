छात्रवृत्ति आवेदन पत्र लंबित न रखने के दिए गए निर्देश
पीलीभीत में पुष्प इंस्टीट्यूट में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पर चर्चा हेतु अनुश्रवण और पर्यवेक्षण समिति की बैठक हुई। सीडीओ ने विद्यालयों के प्राचार्यो को शासन के समय-सारिणी का पालन करते हुए छात्रवृत्ति आवेदन बकाया न रखने का निर्देश दिया। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने समस्त कार्यवाही समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता बताई।
पीलीभीत। पुष्प इंस्टीट्यूट में जनपद स्तरीय अनुश्रवण व पर्यवेक्षण समिति की बैठक सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पर चर्चा की गई। बैठक में समिति ने समस्त विद्यालय, शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यो और प्रधानाचार्यों को शासन से जारी समय-सारिणी एवं विभिन्न वर्गो कीछात्रवृत्ति ऑनलाइन से वितरण तक जानकारी प्रदान की। उन्हें निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय तक प्रत्येक दशा में प्रोफाइल लॉक व अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही विद्यालय स्तर पर कोई भी छात्रवृत्ति आवेदन पत्र लंबित न रखा जाए। सीडीओ ने सभी प्राचार्यों और प्रधानाचार्यों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए।
सीडीओ ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी एवं शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी की जाए, जिससे निर्धन छात्र-छात्राओं की शिक्षा में छात्रवृत्ति के कारण किसी भी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न न हो। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सुमित यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य, डॉ.फज़लुर रहमान,डीआईओएस विजय सिंह यादव, डायरेक्टर अनुज भटनागर, प्राचार्य डॉ. मोहम्मद सलीम और पूर्वदशम, दशमोत्तर राजकीय एवं अनुदानित विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और प्रधानाचार्य और नोडल अधिकारी मौजूद रहे।
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