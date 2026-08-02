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प्राचार्य ने दिलाई शपथ, विद्यार्थियों ने नारों व तख्तियों से दिया नशे के खिलाफ संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का शुभारंभ एक जागरूकता रैली और नशा मुक्ति शपथ के साथ किया। प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने छात्रों और कर्मचारियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नशा विरोधी संदेशों के साथ रैली निकाली गई और स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई।

प्राचार्य ने दिलाई शपथ, विद्यार्थियों ने नारों व तख्तियों से दिया नशे के खिलाफ संदेश

पीलीभीत। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का शुभारंभ जागरूकता रैली और नशा मुक्ति शपथ के साथ किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों ने नशे से दूर रहने तथा समाज को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने छात्र-छात्राओं, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। इसके बाद वर्ष 2025 बैच के छात्र-छात्राओं ने हाथों में नशा विरोधी संदेशों वाली तख्तियां और बैनर लेकर महाविद्यालय परिसर में जागरूकता रैली निकाली।

इस दौरान विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति के समर्थन में प्रेरक नारे लगाए। सामुदायिक चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि पखवाड़े के दौरान विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. पूजा सिंधवानी, डॉ. वर्तिका अग्रवाल, डॉ. कौस्तव हलदार और डॉ. संगीता वर्मा ने किया।

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