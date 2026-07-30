गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में किए गए सम्मानित
पीलीभीत में भारत विकास परिषद ने गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ मेधावी विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का सम्मान किया गया। ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आरुष भारती ने हाईस्कूल परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
पीलीभीत। भारत विकास परिषद, शाखा टाइगर रुहेलखंड की ओर से गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शक गुरुओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के मेधावी छात्र आरुष भारती को सम्मानित किया गया। उसने हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का हृदय जीत लिया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त शर्मा, शाखा सचिव मनोज मित्तल, पर्यावरण संयोजक रवि प्रकाश चन्दा, गुरु तेग बहादुर जयंती संयोजक विजय कुमार सिंह, जिला प्रभारी डॉ. एसपीएस संधू,प्रधानाचार्य पूजा छाबड़ा, प्रबंध निदेशक देवेंद्र सिंह छाबड़ा, संपर्क संयोजक अशोक कुमार शर्मा, समूह गान संयोजक हरीश दुलवानी, सचिन सक्सेना, अनुपम शर्मा, डॉ.आरपी गंगवार आदि थे।
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