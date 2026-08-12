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ग्लोबल सेटेलाइट फोन सर्विस से जुड़ा तराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत जिला अब ग्लोबल सेटेलाइट फोन सर्विस (जीएसएस) से जुड़ गया है। यह नोएडा और दिल्ली के बाद पहली बार है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और नेटवर्क जोन में यह सेवा मिलेगी। आवेदन के बाद सर्वे कर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्लोबल सेटेलाइट फोन सर्विस से जुड़ा तराई

पीलीभीत। सामरिक समेत कई बिंदुओं को लेकर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण यह छोटा सा जिला अब ग्लोबल सेटेलाइट फोन सर्विस (जीएसएस) से जोड़ दिया गया है। नोएड़ा दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के बाद पहली बार जिले को यह उपलब्धि हासिल हुई है। एसएसबी के अलावा फ्लड एरिया और नो नेटवर्क जोन में जीएसएस अपनी सेवाएं उपभोक्ताओं को देगा। संचार निगम ने स्वतंत्रता दिवस से पूर्व बड़ी और लंबी छलांग लगाई है। उत्तराखंड ओर पड़ोसी देश नेपाल समेत अन्य महत्वपूर्ण छोर पर बैठे जिले को सामरिक कारणों से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर ग्लोबल सेटेलाइट फोन सर्विस को लांच करते हुए इसे आम और खास के लिए दिए जाने का निर्णय किया गया है। अब कट ऑफ नहीं होगी कनेक्टिविटी

जीएसएस की जरूरत

नेपाल और उत्तराखंड बॉर्डर पर निगरानी कर रही एसएसबी समेत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई बार नेटवर्क नही मिल पाता है। यही नहीं कई बार सिंचाई विभाग की परियोजनाओं पर भी काम करते वक्त कट आफ हो जाता है। पर अब सेटेलाइट तकनीक पर यह संचार सेवा उपलब्ध हो गई है।

पर्यटन के लिए उपयोगिता

चूका या जंगल में भी मिलेगा नेटवर्क

पर्यटन की दृष्टि से खास पीटीआर में भी यह संचार सेवा कारगर साबित होगी। चूका हो या मुस्तफाबाद अथवा बड़े कारोबारी इसे तय मानक पर यूज कर सकेंगे। इसके लिए पहले भारत संचार निगम कार्यालय में एजीएम के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदक का पूरा ब्योरा व जानकारियां जुटा कर सर्वे किया जाएगा। मुतमईन होने पर विभागीय इमरनेट विंग की टीम आकर जानकारी करेंगी और डेमो देकर सेवा को उपलब्ध कराएगी।

सेवा की प्रक्रिया

पहले सर्वे होगा तब अनुमोदन

15 रुपये से लेकर 18 रुपये प्रति पल्स रेट को लेकर जी वन और जी ए प्लान लाए हैं। डिजास्टर के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं अथवा बड़े कारोबारियों या अन्य किसी भी आम शख्स को यह सेवा देंगे। आवेदन पर पहले उनकी जरूरत आदि को देखा जाएगा। इसके बाद टीम बुला कर सेट मुहैयार कराएं जाएंगे।

- नवनीत कुमार, एजीएम बीएसएनएल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीएसएस सेवा किस जिले में लांच की गई है?
जीएसएस सेवा पीलीभीत जिले में लांच की गई है।
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