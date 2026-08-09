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एचपीवी टीकाकरण में प्रदेश में जिला सातवें पायदान पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत जिले ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में तेजी से संख्यात्मक उन्नति की है। जिले का स्थान पहले 40वां था, जो अब 7वें स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 हजार छात्राओं को वैक्सीन लगाई है और स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने का काम जारी है।

एचपीवी टीकाकरण में प्रदेश में जिला सातवें पायदान पर

पीलीभीत। एचपीवी टीकाकरण अभियान में पीलीभीत जिले ने तेजी से लंबी छलांग लगाई है। कुछ दिन पहले प्रदेश में 40वें स्थान पर रहने वाला जिला अब सातवें पायदान पर पहुंच गया है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक करीब 16 हजार छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियान और स्कूलों में छात्राओं का टीकाकरण कराने से जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। एचपीवी संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किशोरियों के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभियान के तहत सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्राओं को वैक्सीन लगाई जा रही है।

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें विद्यालयों में पहुंचकर छात्राओं और अभिभावकों को एचपीवी टीके के महत्व की जानकारी भी दे रही हैं।

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