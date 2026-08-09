एचपीवी टीकाकरण में प्रदेश में जिला सातवें पायदान पर
पीलीभीत जिले ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में तेजी से संख्यात्मक उन्नति की है। जिले का स्थान पहले 40वां था, जो अब 7वें स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 हजार छात्राओं को वैक्सीन लगाई है और स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने का काम जारी है।
पीलीभीत। एचपीवी टीकाकरण अभियान में पीलीभीत जिले ने तेजी से लंबी छलांग लगाई है। कुछ दिन पहले प्रदेश में 40वें स्थान पर रहने वाला जिला अब सातवें पायदान पर पहुंच गया है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक करीब 16 हजार छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियान और स्कूलों में छात्राओं का टीकाकरण कराने से जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। एचपीवी संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किशोरियों के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभियान के तहत सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्राओं को वैक्सीन लगाई जा रही है।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें विद्यालयों में पहुंचकर छात्राओं और अभिभावकों को एचपीवी टीके के महत्व की जानकारी भी दे रही हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें