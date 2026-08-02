द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों का हुआ स्वागत
द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों का हुआ स्वागत द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों का हुआ स्वागत द्वादश ज्योतिर्लिंग
गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद गोपीगंज स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा बड़ेशिव धाम में द्वादश ज्योतिर्लिंग धार्मिक यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। करनैलगंज, गोंडा निवासी रविंद्र कुमार निषाद एवं कृष्ण कुमार गौड़, सेखुआनी नौतनवा, महराजगंज साइकिल से 28 राज्य संपर्क भारत यात्रा पर निकले हैं। दोनों यात्री शनिवार सायंकाल काशी धाम से चलकर बाबा बड़े शिव धाम पहुंचे। धाम की सेवा समिति के सदस्यों के साथ सचिव रामकृष्ण खट्टू ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद जलाभिषेक व दर्शन-पूजन कर रात्रि विश्राम कराया गया।सेवा समिति द्वारा पवित्र सावन माह में तीर्थयात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, विश्राम एवं दवा आदि की विशेष व्यवस्था की गई है।
रात्रि विश्राम के उपरांत तीर्थयात्री रविवार सुबह प्रयागराज की ओर रवाना हो गए।
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