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अजगैवीनाथ के दर्शन के बाद ही पूजा होती है फलदायी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुल्तानगंज में सावन में कांवरिया गंगाजल लेकर बाबाधाम जाते हैं। वे अजगैवीनाथ के दर्शन किए बिना आगे बढ़ते हैं। महंत प्रेमानंद गिरि के अनुसार, बाबा अजगैवीनाथ की पूजा से बैधनाथ की पूजा अधूरी होती है। परंपरा के मुताबिक, कांवरिया को गंगा स्नान एवं शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक है।

अजगैवीनाथ के दर्शन के बाद ही पूजा होती है फलदायी

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। सावन में देश-विदेश से आने वाले कांवरिया गंगाजल लेकर बाबाधाम के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे कांवरिया अजगैवीनाथ के दर्शन से वंचित रह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते देखे जाते है। अजगैवीनाथ मंदिर के स्थानापति महंत प्रेमानंद गिरि कहते हैं कि बाबा अजगैवीनाथ के दर्शन पूजा के बिना बैधनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। परंपरा के अनुसार, कांवरिया को गंगा स्नान के बाद सुल्तानगंज में स्थित मनोकामना शिवलिंग की पूजा कर ही बाबाधाम की यात्रा करनी चाहिए।

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