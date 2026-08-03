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घर के कुएं से जल लेकर निकले छत्तीसगढ़ के युवकों का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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डुमरी, प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के दौरान छत्तीसगढ़ के दो युवक डुमरी पहुंचे। दिलेश्वर पटेल और संगम यादव ने बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए 13 जुलाई से यात्रा प्रारंभ की। दोनों कांवरियों का प्रेस क्लब में स्वागत किया गया, जहां उन्हें भोजन और विश्राम का प्रबंध किया गया।

घर के कुएं से जल लेकर निकले छत्तीसगढ़ के युवकों का स्वागत

डुमरी, प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के दौरान विभिन्न राज्यों से बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जाने वाले कांवरियों का जत्था लगातार डुमरी पहुंच रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के दो युवक कोरबा जिले के रामपुर-करतला निवासी दिलेश्वर पटेल अपने साथी शक्ति जिला के राजापारा निवासी संगम यादव के साथ 21 वें दिन रविवार रात डुमरी प्रेस क्लब के निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर पहुंचे। यहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सोमवार अहले सुबह दोनों श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान दोनों श्रद्धालु रामपुर-करतला जिला कोरबा व जिला सक्ती के राजापारा से जशपुर, गुमला, रांची, गोला, जैनामोड़, चपरी होते हुए डुमरी पहुंचे। प्रेस क्लब के सेवा शिविर में उनका स्वागत किया गया तथा भोजन के बाद विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई。

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यात्रा का उद्देश्य

दिलेश्वर पटेल ने बताया कि वे अपने घर के कुएं से जल लेकर 13 जुलाई से पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा विशेष आस्था और संकल्प से जुड़ी है। पहले वे देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद पुनः सुल्तानगंज जाकर उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल उठाएंगे और डाकबम के रूप में लगातार पैदल यात्रा कर दोबारा देवघर पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। वहीं संगम यादव ने कहा कि वे देवघर में बाबा भोले को जलाभिषेक के बाद घर लौट जाएंगे। दोनों युवकों ने कहा कि भगवान शिव की कृपा और परिवार के सहयोग से यह कठिन यात्रा पूरी करने का संकल्प लिया है। वहीं डुमरी प्रेस क्लब के सेवा शिविर में कांवरियों को लगातार भोजन, पेयजल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिल रही है。

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सामान्य प्रश्न

छत्तीसगढ़ के कौन से दो युवक बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकले?
दिलेश्वर पटेल और संगम यादव बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकले।
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