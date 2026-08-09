नटराज महादेव की आकृति ले जा रहे कांवरियों का जत्था
सुल्तानगंज। निज संवाददाता कोलकाता के अकरा फाटक से 30 कांवरियों का जत्था शनिवार को
सुल्तानगंज। निज संवाददाता कोलकाता के अकरा फाटक से 30 कांवरियों का जत्था शनिवार को नृत्य करते नटराज महादेव की आकृति वाला कांवर लेकर जल भरने अजगैवीनाथ मंदिर घाट पहुंचे। यहां उन्होंने आकर्षक कांवर को तैयार किया। इस आकर्षक कांवर को देखने के लिए कांवरियों की भीड़ लगी रही। कोलकाता से आए कांवरियों ने गंगा तट पर घंटों पूजा अर्चना करते हुए भोलेनाथ को भोग लगाया और जल पात्र में गंगा जलभर कांधे पर नटराज महादेव आकृति का कांवर लेकर देवघर के लिए रवाना हुए। कांवर का वजन 125 किलो है। जिसमें पूरा एलईडी लाइट लगाया गया है। जत्था में शामिल लोगों ने बताया कि बाबा के दरबार में जाने से सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है।
इसलिए हम लोग विश्व कल्याण की कामना लिए जलाभिषेक करने जा रहे है। दो दिन में यात्रा पूरी कर दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक करेंगे।
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