कदमा में द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ

पवित्र श्रावण मास पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कदमा शाखा की ओर से आयोजित पांच दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। शुरुआत कदमा शाखा से निकाली गई विशाल कलश यात्रा और शिव-पार्वती की झांकी के साथ हुई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालु महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भगवान शिव के जयघोष लगाए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए रामनगर स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रदर्शनी स्थल पर संपन्न हुई। शाम में आयोजित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रघुनाथ पांडे, अंशुल सरकार और बीबी सिन्हा उपस्थित रहे।

उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन के साथ भगवान शिव की महाआरती संपन्न की। अतिथियों का पारंपरिक रूप से अंगवस्त्र और ईश्वरीय स्मृति-चिह्न भेंटकर स्वागत किया गया। ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।कदमा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संजू दीदी ने कहा कि यह मेला धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों के आध्यात्मिक रहस्यों और राजयोग के माध्यम से आत्मिक शांति व नैतिक मूल्यों का संदेश जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास है। मुख्य अतिथि बन्ना गुप्ता ने संस्थान के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान की सराहना की। यह पांच दिवसीय मेला 31 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन राजयोग शिविर, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और महाआरती जैसे आयोजन होंगे। आगामी 3 अगस्त को बर्फ का शिवलिंग और सतयुग की स्वर्णिम झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी।