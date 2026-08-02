Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कदमा में द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

पवित्र श्रावण मास पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कदमा शाखा द्वारा पाँच दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा और शिव-पार्वती की झांकी के साथ आयोजित इस मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मिक शांति का संदेश दिया गया। यह मेला 31 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा।

कदमा में द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ

पवित्र श्रावण मास पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कदमा शाखा की ओर से आयोजित पांच दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। शुरुआत कदमा शाखा से निकाली गई विशाल कलश यात्रा और शिव-पार्वती की झांकी के साथ हुई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालु महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भगवान शिव के जयघोष लगाए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए रामनगर स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रदर्शनी स्थल पर संपन्न हुई। शाम में आयोजित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रघुनाथ पांडे, अंशुल सरकार और बीबी सिन्हा उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: श्रावणी मेला आस्था, सेवा और समर्पण का एक महापर्व : सीएमडी

उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन के साथ भगवान शिव की महाआरती संपन्न की। अतिथियों का पारंपरिक रूप से अंगवस्त्र और ईश्वरीय स्मृति-चिह्न भेंटकर स्वागत किया गया। ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।कदमा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संजू दीदी ने कहा कि यह मेला धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों के आध्यात्मिक रहस्यों और राजयोग के माध्यम से आत्मिक शांति व नैतिक मूल्यों का संदेश जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास है। मुख्य अतिथि बन्ना गुप्ता ने संस्थान के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान की सराहना की। यह पांच दिवसीय मेला 31 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन राजयोग शिविर, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और महाआरती जैसे आयोजन होंगे। आगामी 3 अगस्त को बर्फ का शिवलिंग और सतयुग की स्वर्णिम झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News brahma kumaris
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।