कांवड़ मार्ग पर उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब, सेवा-सुरक्षा के बीच बढ़ रहा कारवां

श्रावण मास के सातवें दिन बुधवार को सहारनपुर से गुजर रहे कांवड़ मार्ग पर आस्था अपने पूरे शबाब पर नजर आई। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों का रेला पूरे दिन मार्ग पर उमड़ता रहा। पुरुष कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी कंधों पर कांवड़ लेकर भगवान शिव के जयकारों के बीच अपने गंतव्य की ओर बढ़ती दिखाई दीं। पूरे मार्ग पर "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के गगनभेदी उद्घोष से वातावरण पूरी तरह शिवमय बना रहा। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर दिया है।

वरिष्ठ अधिकारी लगातार कांवड़ मार्ग, प्रमुख शिविरों और विश्राम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मार्ग पर लगातार सक्रिय हैं। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह सजे भगवा ध्वज, कांवड़, पूजा सामग्री और भगवा वस्त्रों की दुकानें श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। धार्मिक माहौल के बीच बाजारों में भी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित सेवा शिविरों में शिवभक्तों के लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा, विश्राम और प्राथमिक उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार कई सेवा शिविरों में कांवड़ियों के सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गर्मी और उमस से राहत दिलाने के लिए पानी वाले पंखे, कूलर और अन्य शीतलन व्यवस्थाएं भी की गई हैं। स्वयंसेवक दिन-रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।कांवड़ियों ने सेवा शिविरों में मिल रही सुविधाओं और स्वयंसेवकों के समर्पण की खुलकर सराहना की। उनका कहना है कि निस्वार्थ भाव से की जा रही यह सेवा कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से कांवड़ यात्रा श्रद्धा, सेवा और अनुशासन का अनुपम संगम बनती जा रही है।