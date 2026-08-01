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शिव का वेश बनाकर कांवरिया चले बाबाधाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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श्रावणी मेले में सिलीगुड़ी से सुल्तानगंज पहुंचे कांवरिया प्रेम कुमार दास ने पहली बार बाबाधाम के लिए यात्रा की। उन्होंने भगवान शिव का वेश धारण किया और कहा कि इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हाथ में डमरू, त्रिशूल और पीठ पर गंगाजल लेकर निकल पड़े, उनका यात्रा के प्रति उत्साह साफ झलक रहा है।

शिव का वेश बनाकर कांवरिया चले बाबाधाम

सुल्तानगंज। श्रावणी मेले में सिलीगुड़ी से सुल्तानगंज पहुंचे एक कांवरिया शिव का वेश बनाकर पैदल बाबाधाम के लिए शुक्रवार को रवाना हुए। कांवरिया प्रेम कुमार दास ने बताया कि वे पहली बार बाबाधाम जा रहे हैं। शिव का वेश बनाकर उन्हें काफी आनंद मिल रहा है। हाथ में डमरू, त्रिशूल और पीठ पर गंगाजल लेकर बाबाधाम की यात्रा पर निकले कांवरिया ने बताया कि बाबा के रास्ते में आनंद ही आनंद है।

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