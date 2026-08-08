Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मंडलीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

पिहानी के खेल स्टेडियम में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मंडलीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में इटारा के उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिका टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। बालक वर्ग में भी पांच खिलाड़ियो का चयन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ है।

मंडलीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग प्रथम

पिहानी। लखीमपुर के खेल स्टेडियम में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आयोजित मंडलीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों की विद्यालयी टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय इटारा, पिहानी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान पाया। कोच सत्येंद्र यादव ने बताया कि टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बालिका टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। दूसरी ओर वहीं बालक वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय इटारा के पांच खिलाड़ियो कैशेंद्र, शिवा, निर्मित, मंजेश और शान्ति कुमार का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pihani Hardoi News Hardoi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।