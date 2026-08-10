मछियारा ओवरब्रिज पर पिकअप वैन पलटा, चालक समेत पांच घायल
महुदा-राजगंज फोरलेन मार्ग पर मछियारा ओवरब्रिज पर एक पिकअप वैन पलट गई, जिसमें चालक और चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन में सड़क मरम्मति का टूटा मलबा लोड किया गया था। महुदा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू की।
महुदा, प्रतिनिधि। महुदा-राजगंज फोरलेन मार्ग के मछियारा ओवरब्रिज पर रविवार दोपहर एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वैन चालक सहित उस पर सवार चार मजदूर नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद वैन में लोड सड़क ढलाई का टूटा हुआ मलबा सड़क पर बिखर गया। बताया जाता है कि मछियारा ओवरब्रिज पर सड़क मरम्मति का कार्य चल रहा है। मरम्मत कार्य से निकले मलबे को पिकअप वैन में लोड कर दूसरे स्थान पर फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ओवरब्रिज पर वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।
सूचना पाकर महुदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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