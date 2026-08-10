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कांवड़ियों के जत्थे की पिकअप कार पलटी, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- पिकअप के पीछे भारी डीजे के कारण ओवर ब्रिज पर पलटी कार ओवर ब्रिज पर पलटी कार - कार में सवार थे पांच लोग, 28 लोगों का जत्था हरिद्वार से जा रहा था रामप

कांवड़ियों के जत्थे की पिकअप कार पलटी, दो घायल

हरिद्वार से गंगाजल लेकर रामपुर जा रहे कांवडियों के जत्थे का पिकअप वाहन ओवर ब्रिज पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमें दो कांवडियों को चोटे आई। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और जेसीबी मंगा कर मार्ग सुचारू रूप से संचालित किया। रविवार की शाम अचानक गुरुद्वारे के निकट ओवर ब्रिज पर चढ़ते हुए एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया गया कि लालपुर रोड, हसमतगंज, सिंगनखेड़ा रामपुर का 28 लोगों का जत्था हरिद्वार से रामपुर गंगाजल लेकर जा रहा था अचानक गुरुद्वारे के निकट ओवर ब्रिज पर अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। कार में पांच लोग सवार थे। कार डीजे वाला सोनू चला रहा था।

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हादसे में अंकुश और गजेन्द्र घायल हों गये। घटना की सूचना पर कोतवाल अमित कुमार व सीओ आकांक्षा गौतम मौके पर पहुंचे और पुलिस ने घायलो को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने तुरंत जेसीबी मंगा कर पिकअप हटवाई और यातायात सुचारू रूप से संचालित कराया। इस दौरान कुछ देर के लिये रूट डावर्जन कर दिया गया। पुलिस के अनुसार छोटे वाहन पर भारी डीजे के कारण ओवर ब्रिज पर चढ़ने के दौरान पिकअप पलट गई।

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