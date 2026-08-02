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पिक अप की टक्कर से बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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रामनगर में आंवला रोड पर रसूलपुर गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने दो बाइक सवारों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बाइक सवार सिरौली से कीटनाशक दवा लेकर लौट रहे थे। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।

पिक अप की टक्कर से बाइक सवार घायल

रामनगर। आंवला रोड पर रसूलपुर गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए। ढरकापुर गांव निवासी रामसेवक गांव भूरीपुर के रूपचंद उर्फ मझले घायल हुए हैं। घायल मझले ने बताया कि दोनों सिरौली से कीटनाशक दवा छिड़कने वाली मशीन लेकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे, रामनगर से निकलने के बाद रसूलपुर गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

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