Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वाहन की टक्कर से पुलिस कार क्षतिग्रस्त, तीन कांस्टेबल घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

शुक्रवार रात ग्वालियर बरेली हाईवे पर ग्राम खूजा के समीप एक पिकअप वाहन ने पुलिस की सेकंड मोबाइल कार में टक्कर मार दी। इस حادثे में तीन कांस्टेबल घायल हो गए। पिकअप का चालक भी घायल हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया।

वाहन की टक्कर से पुलिस कार क्षतिग्रस्त, तीन कांस्टेबल घायल

क्षेत्र के ग्वालियर बरेली हाईवे पर शुक्रवार रात ग्राम खूजा के समीप पिकअप वाहन ने पुलिस की कार में टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस की सेकंड मोबाइल कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं उसमें सवार तीन कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार रात 11:30 बजे थाना बेवर की सेकंड मोबाइल कार कस्बा से कुसमरा की तरफ इटावा रोड पर गश्त कर रही थी। कार कांस्टेबल नकुल भाटी चला रहे थे। उनके साथ कांस्टेबल ऋतिक कुमार और विकास कुमार भी ड्यूटी पर थे। पुलिस कार ग्राम खूजा मोड़ के समीप पहुंची तभी पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पुलिस की कार में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना में पिकअप वाहन चालक अभिषेक यादव पुत्र विनोद कुमार यादव निवासी रितौर थाना इकदिल जनपद इटावा भी घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सीओ और प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल कांस्टेबलों व पिकअप चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News Accident
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।