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बाबा विश्वनाथ पर जल चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 14 श्रद्धालु घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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श्रद्धालुपिकअप के आगे अचानक आ गया था बाइक सवारबाइक सवार को बचाने में हुआ हादसाफोटो 03- तिलहर हाईवे पर पिकअप के पलटने से श्रद्धालु घायल हो गए।तिलहर, स

बाबा विश्वनाथ पर जल चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 14 श्रद्धालु घायल

तिलहर। हरिद्वार से जल लेकर वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप हाईवे पर बाइक सवार को बचाने में पलट गई। हादसे मे 6 महिलाओं सहित 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने सीएचसी भिजवाया। गाजीपुर के वड़ापार नसरेपुर निवासी प्यारेलाल ने बताया कि भाई अपने परिवार एवं रिश्तेदार के लोगों के साथ वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने गए थे। माता रानी के दर्शन करने के बाद हरिद्वार से गंगाजल लेकर वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। रविवार की दोपहर तिलहर हाईवे पर पावर हाउस के पास अचानक उनकी पिकअप गाड़ी के आगे बाइक सवार आ गया जिसको बचाने में उनकी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई।हाईवे

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किनारे कांवड़ियों के लिए बने कैंप से दरोगा देवेंद्र कुमार एवं ट्रैफिक पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीछे से आ रहे वाहनों को रोक दिया। जौनपुर के खुज्जी मोड़ के 12 वर्षीय जिगर व वैभव साहू, गाजीपुर के वड़ापार नसरेपुर निवासी प्यारेलाल, जौनपुर निवासी एंजेल तथा गाजीपुर निवासी शंकर यादव को सीएचसी मे भर्ती कराया। वहीं राजेंद्र गुप्ता, विलास यादव, बृजेश विश्वकर्मा, रमेश यादव, हनी, घनेश्वर गुप्ता, चंदा गुप्ता, रिंकी यादव, सुनरा यादव को मामूली चोटे आई हैं। कोतवाल प्रिंस शर्मा ने बताया कि हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवा दिया गया, जाम की स्थिति नहीं है। घायल श्रद्धालुओं का इलाज कराया जा रहा है।

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