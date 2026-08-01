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नील गाय को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई पिकअप, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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गाजियाबाद से काशीपुर जा रहे एक पिकअप चालक के सामने अचानक नील गाय आ गई। चालक ने उसे बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार पिकअप को नियंत्रित नहीं कर पाया और पेड़ से टकरा गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना हरदोई के टांडा बाजपुर रोड पर हुई थी।

नील गाय को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई पिकअप, चालक घायल

थाना टांडा के चौकी क्षेत्र में गाजियाबाद से उत्तराखंड के काशीपुर जा रहे एक पिकअप चालक के सामने अचानक नील गाय आ गई। उसे बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चौकी दढ़ियाल क्षेत्र के गांव सरकथल में टांडा बाजपुर रोड पर बन रहे नवनिर्मित पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार की मध्य रात्रि में हुई। जिला हरदोई के पचदेवरा मढ़ैया गांव निवासी पिकअप चालक पवन कुमार पुत्र रामकरन सिंह गाजियाबाद स्थित एक कंपनी से ब्लैंकेट स्टोर का सामान लेकर उत्तराखंड के काशीपुर जा रहा था।

अचानक खेत से निकलकर एक नील गाय पिकअप के सामने आ गई, जिसे बचाने के लिए चालक ने तेजी से ब्रेक लगाए, पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।चौकी प्रभारी दढ़ियाल बृजेश कुमार जायसवाल ने कहा कि रात के समय रास्तों पर वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नील गाय अक्सर वाहनों की तेज लाइट देखकर अचानक सड़क पर आ जाती हैं, जिससे इस तरह के हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है।

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