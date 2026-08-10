जलाभिषेक कर लौट रहे कांवरियों की पिकअप पलटी, 12 घायल

लालगंज/सांगीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। घुइसरनाथधाम में जलाभिषेक के बाद घर लौट रहे कांवरियों की पिकअप डीजे ओवरटेक करने में असंतुलित होकर पलट गई। पिकअप में सवार 22 कांवरिया में 12 घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को लालगंज ट्रामा सेंटर ले आया गया। तीन कांवरियों को गंभीर चोटें आने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एएसपी पश्चिमी और एसडीएम ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर घायल कांवरियों का हाल जाना। मानिकपुर थाना क्षेत्र के साहूमई से रविवार को 22 कांवरिया डीजे साथ लेकर जलाभिषेक करने बाबा घुइसरनाथ धाम आए थे। सोमवार सुबह जलाभिषेक करने के बाद करीब नौ बजे सभी पिकअप से घर लौट रहे थे। उनकी पिकअप में एक डीजे भी बंधा था। रास्ते में सांगीपुर के डभियार के पास आगे चल रहे एक डीजे वाहन ओवरटेक करने के दौरान पिकअप के पीछे का एक हिस्सा सड़क किनारे झुके पेड़ से टकरा गया। इससे कांवरियों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। कांवरिया सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उनमें चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग पहुंचे तो घायल कांवरिया साहूमई निवासी 18 वर्षीय शुभम यादव, 15 वर्षीय अजय कुमार यादव, कुंडा के खेमीपुर निवासी 13 वर्षीय गुलशन सरोज, 18 वर्षीय नीतेश निर्मल, 20 वर्षीय सचिन, 18 वर्षीय शनि निर्मल, 16 वर्षीय शिवम निर्मल, 20 वर्षीय हिमांशु कुमार, 20 वर्षीय सानू, 26 वर्षीय पवन कुमार, 26 वर्षीय अनिल कुमार, 17 वर्षीय प्रिंस यादव को लालगंज ट्रामा सेंटर भेजा गया। घटना सूचना पर एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय, एसडीएम वाचसपति सिंह, सीओ राजीव द्विवेदी, लालगंज कोतवाल आलोक कुमार ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर कांवरियों का हाल जाना। ट्रामा सेंटर में सानू, हिमांशु और शिवम निर्मल की हालत गंभीर होने के कारण इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जबकि अन्य को इलाज के बाद घर भेज दिया गया。