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जलाभिषेक कर लौट रहे कांवरियों की पिकअप पलटी, 12 घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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घुइसरनाथधाम में जलाभिषेक के बाद घर लौट रहे कांवरियों की पिकअप डीजे ओवरटेक करते समय पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों को लालगंज ट्रामा सेंटर भेजा गया, और तीन को गंभीर चोटों के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एएसपी और एसडीएम ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर घायलों का हाल जाना।

जलाभिषेक कर लौट रहे कांवरियों की पिकअप पलटी, 12 घायल
जलाभिषेक कर लौट रहे कांवरियों की पिकअप पलटी, 12 घायल

लालगंज/सांगीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। घुइसरनाथधाम में जलाभिषेक के बाद घर लौट रहे कांवरियों की पिकअप डीजे ओवरटेक करने में असंतुलित होकर पलट गई। पिकअप में सवार 22 कांवरिया में 12 घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को लालगंज ट्रामा सेंटर ले आया गया। तीन कांवरियों को गंभीर चोटें आने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एएसपी पश्चिमी और एसडीएम ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर घायल कांवरियों का हाल जाना। मानिकपुर थाना क्षेत्र के साहूमई से रविवार को 22 कांवरिया डीजे साथ लेकर जलाभिषेक करने बाबा घुइसरनाथ धाम आए थे। सोमवार सुबह जलाभिषेक करने के बाद करीब नौ बजे सभी पिकअप से घर लौट रहे थे। उनकी पिकअप में एक डीजे भी बंधा था। रास्ते में सांगीपुर के डभियार के पास आगे चल रहे एक डीजे वाहन ओवरटेक करने के दौरान पिकअप के पीछे का एक हिस्सा सड़क किनारे झुके पेड़ से टकरा गया। इससे कांवरियों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। कांवरिया सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उनमें चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग पहुंचे तो घायल कांवरिया साहूमई निवासी 18 वर्षीय शुभम यादव, 15 वर्षीय अजय कुमार यादव, कुंडा के खेमीपुर निवासी 13 वर्षीय गुलशन सरोज, 18 वर्षीय नीतेश निर्मल, 20 वर्षीय सचिन, 18 वर्षीय शनि निर्मल, 16 वर्षीय शिवम निर्मल, 20 वर्षीय हिमांशु कुमार, 20 वर्षीय सानू, 26 वर्षीय पवन कुमार, 26 वर्षीय अनिल कुमार, 17 वर्षीय प्रिंस यादव को लालगंज ट्रामा सेंटर भेजा गया। घटना सूचना पर एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय, एसडीएम वाचसपति सिंह, सीओ राजीव द्विवेदी, लालगंज कोतवाल आलोक कुमार ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर कांवरियों का हाल जाना। ट्रामा सेंटर में सानू, हिमांशु और शिवम निर्मल की हालत गंभीर होने के कारण इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जबकि अन्य को इलाज के बाद घर भेज दिया गया。

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इनका कहना है

घुइसरनाथ धाम से कांविरयों को लेकर पिकअप आ रही थी। आगे वाले वाहन से पास लेने के दौरान बेकाबू होकर पलट गई। 12 कांवरिया घायल हो गए। सभी को अस्पताल भेजा गया। तीन को ज्यादा चोटें आने के कारण मेडिकल कालेज भेज दिया गया।

राजीव द्विवेदी, सीओ, लालगंज

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खबर हरिकेश मिश्र

सामान्य प्रश्न

कितने कांवरियाओं की पिकअप पलटी?
22 कांवरियाओं की पिकअप पलटी।
Hindustan | Bureau

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