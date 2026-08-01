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सड़क हादसे में हुई पिकअप चालक की मौत मामले में रोडवेज बस चालक पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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श्यामपुर संवाददाता। हरिद्वार-नजीबाबाद मार्ग पर कांगड़ी के पास पांच दिन पूर्व 28 जुलाई को हुए सड़क हादसे में पिकअप चालक की मौत के मामले में श्यामपुर पु

सड़क हादसे में हुई पिकअप चालक की मौत मामले में रोडवेज बस चालक पर मुकदमा

हरिद्वार-नजीबाबाद मार्ग पर कांगड़ी के पास हुए सड़क हादसे में पिकअप चालक की मौत के मामले में श्यामपुर पुलिस ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत मृतक के भाई ने दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, सहारनपुर निवासी विशाल कश्यप ने तहरीर में बताया कि उसका भाई नवीन कुमार जन्धेड़ा निवासी दीपक कुमार की महिंद्रा पिकअप का चालक था। 28 जुलाई की सुबह वह सहारनपुर से कोटद्वार जा रहा था। आरोप है कि कांगड़ी के पास हाईवे निर्माण के चलते एक ही मार्ग से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही हो रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही छुटमलपुर डिपो की रोडवेज बस गलत दिशा से आकर पिकअप से टकरा गई।

हादसे में नवीन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई। तहरीर में बस चालक के दुर्घटना के बाद वाहन छोड़कर फरार होने का भी आरोप लगाया गया है। विशाल कश्यप ने बताया कि हादसे की सूचना उसे वाहन स्वामी दीपक कुमार के पिता अस्तपाल सिंह से मिली थी। भाई के अंतिम संस्कार के बाद उसने श्यामपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस के अनुसार, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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