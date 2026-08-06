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जिंदगी की जंग हार गया अजीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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छह दिन पहले कांवड़ मार्ग पर मारपीट के दौरान घायल हुए पिकअप चालक का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। इंतजार ने बताया कि उनका बेटा अजीम पिकअप चला रहा था जब उसे ऑटो से टकराने पर हमले का शिकार होना पड़ा। गंभीर स्थिति में उसे मेरठ और फिर दिल्ली रेफर किया गया।

जिंदगी की जंग हार गया अजीम

छह दिन पूर्व कांवड़ मार्ग पर मारपीट के दौरान घायल हुआ पिकअप चालक आखिर दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। उसका छह दिन से उपचार चल रहा था। उसकी मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। बता दें कि जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर के लालूवाला निवासी इंतजार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उल्लेख किया कि उनका बेटा अजीम पिकअप गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह को उनका बेटा पिकअप गाड़ी को लेकर दिल्ली के लिए जा रहा था। जैसे ही वह गढ़ क्षेत्र टोल प्लाजा के निकट पहुंचा तो साइड में खड़े ऑटो से उसके बेटे की गाड़ी की साइड़ लग गई।

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इसी बात से नाराज ऑटो चालक फरमान, ऑटो में सवार यात्री मनीष, अंकित, लोकेश, शिवम निवासी गांव बझैड़ा खुर्द थाना पिलखुवा ने तीन चार अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अजीम पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उनका बेटा घायल हो गया। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उसकी गंभीर दशा को देखकर मेरठ के लिए रेफर कर दिया, जहां से उसको दिल्ली के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दिल्ली के अस्पताल घायल की बुधवार की सुबह को मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। इस मामले में सीओ राहुल यादव से फोन कर जानकारी करने की कोशिश की गई लेकिन फोन नही उठाया गया ।

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