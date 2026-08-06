जिंदगी की जंग हार गया अजीम

छह दिन पूर्व कांवड़ मार्ग पर मारपीट के दौरान घायल हुआ पिकअप चालक आखिर दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। उसका छह दिन से उपचार चल रहा था। उसकी मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। बता दें कि जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर के लालूवाला निवासी इंतजार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उल्लेख किया कि उनका बेटा अजीम पिकअप गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह को उनका बेटा पिकअप गाड़ी को लेकर दिल्ली के लिए जा रहा था। जैसे ही वह गढ़ क्षेत्र टोल प्लाजा के निकट पहुंचा तो साइड में खड़े ऑटो से उसके बेटे की गाड़ी की साइड़ लग गई।