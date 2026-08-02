विद्यार्थियों ने सीखे वैज्ञानिक सूत्र
मोहिबुल्लापुर के बाल निकुंज इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पूर्व वैज्ञानिक ने 200 विद्यार्थियों को ऊँचाई मापने के फार्मूले और ऊर्जा के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षकों को प्रयोगों के जरिए पढ़ाई करने और लैब में प्रैक्टिकल की सलाह दी। कार्यशाला में प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे।
मोहिबुल्लापुर स्थित बाल निकुंज इंटर कॉलेज में आयोजित भौतिक विज्ञान कार्यशाला में पूर्व वैज्ञानिक ने तीनों शाखाओं के 200 विद्यार्थियों को इमारतों व पर्वतों की ऊंचाई मापने के फार्मूले और ऊर्जा के उपयोग की सूक्ष्म जानकारियां दीं। उन्होंने कठिन परिश्रम और वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया। शिक्षकों को सलाह दी कि वे हर कक्षा में 5-10 मिनट प्रयोगों के जरिए पढ़ाई कराएं और सप्ताह में एक दिन लैब में प्रैक्टिकल करवाएं। कार्यशाला में स्कूल के प्रबंध निदेशक एचएन जायसवाल, चेयरमैन आयुष जायसवाल, कोऑर्डिनेटर सुधीर मिश्रा और प्रधानाचार्या भगवती भंडारी व रश्मि शुक्ला उपस्थित रहीं।
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