कल मनेगी पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि
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भदोही, संवाददाता। भदोही-मिर्जापुर की पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की पुण्यतिथि 25 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दौरान शहर के पकरी तिराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी की ओर से दिन में साढ़े 10 बजे कार्यक्रम किया जाएगा। सपा विधायक जाहिद बेग ने बताया कि पार्टी मुखिया एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्देशानुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा जारी पत्रानुसार कार्यक्रम को वृहद किया जाएगा। पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में समय पर पहुंचने का आह्वान किया।
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