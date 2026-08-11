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जयंती पर सपाइयों ने फूलन को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई। जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेताओं ने उनके जीवन संघर्ष और योगदान पर चर्चा की। महानगर इकाई ने भी इसी अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित की।

जयंती पर सपाइयों ने फूलन को किया याद

वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी के अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में सोमवार को सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर हुई गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने की। संचालन संतोष यादव ने किया। प्रदीप मौर्य, रामसिंह यादव, गोपाल पांडेय, हीरू यादव, बौद्ध अवधेश अंबेडकर, अखिलेश यादव, डॉ.नंदलाल कन्नौजिया, विनोद शुक्ला आदि ने विचार व्यक्त किए। वहीं, सपा की महानगर इकाई ने भी फूलन की जयंती मनाई। भेलूपुर स्थित कार्यालय में इस अवसर पर महानगर सचिव जाहिद नासिर की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी हुई। सभी ने फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा की।

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इस मौके पर अजहर अली सिद्दीकी, रजत वाल्मीकि, पकलाम आजाद, विवेक जोसेफ, रितेश केशरी, राजेश यादव, अखिलेश चंद, शान केशरी, संजय यादव आदि ने विचार व्यक्त किए। संचालन राजू साहनी एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रदीप मौर्या ने किया।

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