जेपी विवि: योग्य शोध पर्यवेक्षकों की संख्या से तय होंगी पीएचडी सीटें

जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पीएचडी की खाली सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय ने शोध पर्यवेक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केवल उन्हीं शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जाएगा, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।

खाली सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया तेज पर्यवेक्षक बनने के लिए शोध पत्र और नियुक्ति संबंधी मानक पूरे करना अनिवार्य युवा लीड प्रस्तावित छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि । जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पीएचडी की खाली सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शोध पर्यवेक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए सभी पीजी विभागाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

शोध पर्यवेक्षक की आवश्यकताएँ विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि पीएचडी की सीटों के निर्धारण में केवल उन्हीं शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जाएगा, जो पीएचडी अध्यादेश एवं विनियम 2026 में निर्धारित योग्यता और अन्य मानकों को पूरा करते हों। विश्वविद्यालय की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पीजी विभागों के अलावा घटक व संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत सभी शोध पर्यवेक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य मानदंडों का पालन जरूरी है। यह निर्देश शोध पर्यवेक्षकों की संख्या तय करने के लिए पूर्व में 6 अगस्त को जारी पत्र के क्रम में दिया गया है।

प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मापदंड प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पास पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य निर्देश के अनुसार प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत स्थायी शिक्षकों के पास पीएचडी की डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही उनके कम से कम पांच शोध पत्र पीयर-रिव्यू अथवा रेफरीड जर्नल में प्रकाशित होने चाहिए। ऐसे शिक्षक अपने विश्वविद्यालय अथवा उसके घटक एवं संबद्ध महाविद्यालयों में, जहां संबंधित विषय का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पीएचडी डिग्रीधारी स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम तीन शोध पत्र पीयर-रिव्यू अथवा रेफरीड जर्नल में प्रकाशित होना आवश्यक किया गया है। उन्हें भी संबंधित विषय में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के लिए पात्रता संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी तय हुई पात्रता विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किया है। यदि किसी विशेष विषय में विश्वविद्यालय के विभागों या घटक महाविद्यालयों में योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तभी संबद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों को संबंधित विषय में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसके लिए शिक्षक की नियुक्ति आयोग या विधिवत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत पद के विरुद्ध हुई होनी चाहिए। नियुक्ति को कुलपति की विधिवत मंजूरी प्राप्त होना भी जरूरी है। इसके अलावा शिक्षक के पास पीएचडी की डिग्री और पीयर-रिव्यू अथवा रेफरीड जर्नल में कम से कम पांच शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए। संबंधित महाविद्यालय को उस विषय में विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्राप्त होना भी अनिवार्य है। विश्वविद्यालय के इस निर्देश के बाद पीएचडी की खाली सीटों के निर्धारण में शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता और उनकी निर्धारित पात्रता महत्वपूर्ण होगी। संबंधित विभागों को अब इन मानकों के आधार पर योग्य शोध पर्यवेक्षकों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिसके बाद खाली सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।