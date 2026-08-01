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5 अगस्त तक मांगी गई पीएचडी के रिक्त सीटों की संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025 एवं 2026 के लिए पीएचडी नामांकन हेतु रिक्त सीटों की विवरणी मांगी है। सभी स्नातकोत्तर विभागों को 5 अगस्त तक यह जानकारी जमा करने का निर्देश दिया गया है। विश्वविद्यालय में आगामी पीएचडी नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है।

5 अगस्त तक मांगी गई पीएचडी के रिक्त सीटों की संख्या

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। वर्ष 2025 एवं 2026 के पीएचडी नामांकन के लिए रिक्त सीटों की विवरणी मांगी गई है। 5 अगस्त तक इसे तक जमा करने का निर्देश दिया गया है। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2025 एवं 2026 के लिए आगामी पीएचडी नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी है। विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों में उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी होना आवश्यक है। रिक्त सीटों की संख्या तैयार कर अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में जमा करनी है।

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