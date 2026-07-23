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कुविवि में 24 विषयों में पीएचडी प्रवेश की काउंसलिंग कर सीटें आवंटित कीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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कुमाऊं विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2026-27 के तहत 24 विषयों की प्रथम काउंसलिंग डीएसबी परिसर, नैनीताल और भीमताल में हुई। 220 अभ्यर्थियों को बुलाकर 204 शोध निदेशकों का आवंटन किया गया। काउंसलिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने में कई शोध निदेशक जुटे रहे।

कुविवि में 24 विषयों में पीएचडी प्रवेश की काउंसलिंग कर सीटें आवंटित कीं

नैनीताल, संवाददाता। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2026-27 के तहत 24 विषयों की प्रथम काउंसलिंग गुरुवार को डीएसबी परिसर, नैनीताल और सर जेसी बोस तकनीकी परिसर भीमताल में संपन्न हुई। विवि प्रशासन ने निर्धारित समय के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन, विषयवार मेरिट की जांच और शोध निदेशक आवंटन की प्रक्रिया पूरी कराई।विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर 220 अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग को बुलाया था। इस दौरान अभ्यर्थियों की विषयवार वरीयता, उपलब्ध सीटों और शोध निदेशकों की रिक्तता के आधार पर विभिन्न परिसरों एवं संबद्ध महाविद्यालयों के लिए 204 शोध निदेशक (रिसर्च सुपरवाइजर) आवंटित किए।

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काउंसलिंग प्रक्रिया के सफल संचालन में शोध निदेशक प्रो. एनजी साहू, सहायक शोध निदेशक डॉ. महेश चंद्र, डॉ. दीपक कुमार, डॉ. एमसी अंजा, डॉ. अनीता, दीपक देव, जगदीश कपकोटी आदि जुटे रहे।

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