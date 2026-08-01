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23 साल तक संगठन की कमान संभालने वाले सरोज को विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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PGI के रेडियोलॉजी विभाग ने मेडिटेक एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सरोज वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। 23 वर्षों से महामंत्री रहते हुए, उन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें स्मृति चिह्न और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

23 साल तक संगठन की कमान संभालने वाले सरोज को विदाई

पीजीआई के रेडियोलॉजी विभाग में मेडिटेक एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सरोज वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 23 वर्षों तक महामंत्री रहते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने में उनके योगदान की सराहना की गई। एसोसिएशन की ओर से उन्हें स्मृति चिह्न और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। पदाधिकारियों ने उनके समर्पण, नेतृत्व और कर्मठता को संगठन के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महामंत्री राकेश कुमार निगम, संयुक्त मंत्री कौशल कुमार, कोषाध्यक्ष धीरज सिंह सहित संगठन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

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