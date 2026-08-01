पीपीयू : चार कॉलेजों में छह विषयों में पीजी की पढ़ाई इसी सत्र से
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) सत्र 2026-28 से पटना और नालंदा के चार कॉलेजों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करेगा। नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज, बीडी कॉलेज, और एसयू कॉलेज में कुल छह विषयों की पढ़ाई होगी। हालांकि, विवि में शिक्षकों की कमी से कक्षाएं गेस्ट फैकल्टी द्वारा संचालित की जाएंगी।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) सत्र 2026-28 से पटना और नालंदा के चार कॉलेजों में छह विषयों में स्नातकोत्तर (पीजी) की पढ़ाई शुरू कर रहा है। नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज, सोहसराय, बीडी कॉलेज, पटना और एसयू कॉलेज, हिलसा में कुल छह विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों की बैठकों में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। हर विषय में 30-30 सीटें रखी गई हैं, जिन पर इसी सत्र से नामांकन होगा। नालंदा कॉलेज, नालंदा में सामाजिक विज्ञान संकाय के तहत मनोविज्ञान विषय की पढ़ाई होगी। किसान कॉलेज, सोहसराय में सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, मानविकी में अंग्रेजी और विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान की कक्षाएं संचालित होंगी। बीडी कॉलेज में सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान, मानविकी में हिंदी, विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान की पढ़ाई होगी। एसयू कॉलेज हिलसा में विज्ञान में रसायन विज्ञान, मानविकी में हिन्दी और सामाजिक विज्ञान संकाय में मनोविज्ञान विषय की पढ़ाई होगी。
शिक्षकों की कमी
विवि में 51% शिक्षकों के पद खाली, गेस्ट फैकल्टी लेंगे कक्षाएं
गेस्ट फैकल्टी द्वारा कक्षाएं संचालित
हालांकि विवि में इन विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। फिर भी इस साल कई नई कोर्सों की शुरुआत की जा रही है। विवि में 51% नियमित शिक्षकों के पद खाली हैं। 48.65% की स्ट्रेंथ पर विवि कॉलेजों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। विवि से मिली जानकारी के अनुसार 111 गेस्ट फैकल्टी का रिन्यूअल किया गया है। कार्यरत नियमित शिक्षकों के अलावे ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत शिक्षक ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
सामान्य प्रश्न
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