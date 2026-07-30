वीकेएसयू : पीजी में नामांकन को खुला पोर्टल, समर्थ पोर्टल पर लिये जा रहे आवेदन

-आगामी छह अगस्त तक विद्यार्थी करेंगे आवेदन, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) में स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2026-28 में नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई।

-आगामी छह अगस्त तक विद्यार्थी करेंगे आवेदन -पीजी में कुल 5998 सीटों पर होना है एडमिशन आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) में स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2026-28 में नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल खोल दिया है। इच्छुक विद्यार्थी आगामी छह अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्नातक के बाद अब पीजी में भी नामांकन की पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है।

प्रवेश पात्रता परीक्षा विश्वविद्यालय में पिछले दिनों आयोजित नामांकन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पीजी सेमेस्टर-1, सत्र 2026-28 में प्रवेश पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर समर्थ पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को संबंधित पीजी विभागों एवं अंगीभूत तथा संबद्ध कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। हाल ही में स्नातक सेमेस्टर-6 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी विभागों और कॉलेजों में कुल 5,998 सीटों पर नामांकन किया जाएगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर सत्र 2026-28 में नामांकन को पोर्टल गुरुवार को खोल दिया गया है। आगामी छह अगस्त तक पीजी में एडमिशन के लिए विद्यार्थी आवेदन करेंगे। यूजी के बाद पीजी में भी नामांकन के लिए समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछले दिनों पीजी एडमिशन को लेकर नामांकन समिति की बैठक हुई थी। नामांकन समिति ने निर्णय लिया है कि पीजी सेमेस्टर वन सत्र 2026-28 में एडमिशन पात्रता परीक्षा के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद पीजी में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। पात्रता परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की मेरिट जारी कर समर्थ पोर्टल को भेजा जाएगा, जिसके बाद पोर्टल की ओर से विभाग और कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। आवेदन लिए जाने के बाद पात्रता परीक्षा होगी। मालूम हो कि स्नातक सेमेस्टर छह की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। पीजी में स्नातक सेमेस्टर छह परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी दाखिला के लिए आवेदन करेंगे। पीजी में कुल 5998 सीटों पर एडमिशन होगा। नौ कॉलेजों में होती है पढ़ाई विवि स्तर पर 20 पीजी विभाग और नौ अंगीभूत कॉलेजों में पीजी स्तर पर विभिन्न विषयों की पढ़ाई अभी हो रही है।

कॉलेजों में पढ़ाई मालूम हो कि मुख्यालय अंतर्गत सिर्फ महाराजा, जैन, एसबी और महिला कॉलेज में पीजी पढ़ाई होती है। इसमें भी कॉलेजों में कुछ विषयों की ही पढ़ाई होती है। जगजीवन कॉलेज में तो पीजी के किसी विषय की पढ़ाई नहीं होती है। आरा मुख्यालय में गणित व रसायनशास्त्र विषय की पढ़ाई सिर्फ महाराजा कॉलेज, जैन कॉलेज और विवि में होती है, जबकि भौतिकी की पढ़ाई सिर्फ विवि मुख्यालय और एचडी जैन कॉलेज में ही होती आ रही है। इसके अलावा कॉमर्स की पढ़ाई चारों जिलों में सिर्फ विवि और एचडी जैन कॉलेज में की जाती है। रोहतास जिले में एसपी जैन कॉलेज, बिक्रमगंज के एएस कॉलेज, जेएलएन कॉलेज डेहरी आन सोन, बक्सर के एमवी कॉलेज और भभुआ के एसवीपी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है। हालांकि इन जगहों पर सभी विषय संचालित नहीं हैं।