फाइजर ने किया साफ, सिर्फ केंद्र सरकार और राष्ट्रीय संगठनों को ही करेगी वैक्सीन सप्लाई

कोरोना वैक्सीन्स की कमी दूर करने के लिए कई राज्य सरकारों ने विदेश से टीका मंगवाने के लिए टेंडर निकाले हैं। हालांकि, वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से मना कर दिया है। फाइजर कंपनी ने साफ किया है कि वह सिर्फ-और-सिर्फ केंद्र सरकार और राष्ट्रीय संगठनों को ही वैक्सीन की सप्लाई करेगी। मालूम हो कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फाइजर द्वारा वैक्सीन की सप्लाई देने से इनकार करने की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से टीके खरीदकर राज्यों को देने की अपील की है।

वैक्सीन सप्लाई पर फाइजर ने बताया है, ''भारत सरकार के साथ फाइजर की चर्चा चल रही है और हम भारत में इस्तेमाल के लिए फाइजर-बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए आशान्वित हैं।'' कंपनी ने आगे कहा, ''फाइजर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए केवल केंद्र सरकारों और सुपर-नेशनल संगठनों को ही कोविड की वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। एक देश में खुराक और कार्यान्वयन योजना का आवंटन स्थानीय सरकारों के लिए प्रासंगिक हेल्थ अथॉरिटी के आधार पर एक ही है।''

दिल्ली सरकार को फाइजर और मॉडर्ना कंपनी ने वैक्सीन सप्लाई करने से इनकार कर दिया है, जबकि पंजाब सरकार को मॉडर्ना कंपनी ने टीका देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बताया कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को टीके बेचने से मना कर दिया है क्योंकि वे केंद्र से सीधे तौर पर बात करना चाहती हैं। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, ''हमने फाइजर और मॉडर्ना के साथ बात की थी। उन्होंने कहा कि वे हमें टीके नहीं देंगे और सीधे केंद्र के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन कंपनियों के साथ बात कर टीकों का आयात करें और उन्हें राज्यों के बीच वितरित करें।''

Pfizer will supply #COVID19 vaccine only to central Govts & supra-national orgs for deployment in national immunization programs. Allocation of doses & implementation plan within a country is a decision for local governments based on relevant health authority guidance: Pfizer pic.twitter.com/hlMK0RBe8e