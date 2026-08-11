कल रात उल्काओं की आतिशबाजी से रोशन होगा आकाश

सचित्र खगोलीय घटना 12-13 अगस्त की रात में सक्रिय पर्सीड उल्का वर्षा का

गोरखपुर, निज संवाददाता। खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 12-13 अगस्त की दरमियानी रात खास होने वाली है। इस दौरान अगस्त की सबसे लोकप्रिय खगोलीय घटनाओं में शामिल पर्सीड उल्का वर्षा अपने चरम पर पहुंचेगी। उल्का-वर्षा कैलेंडर के अनुसार, पर्सीड उल्का वर्षा 17 जुलाई से 24 अगस्त 2026 तक सक्रिय रहेगी। इस वर्ष इसका अधिकतम काल अमावस्या के आसपास पड़ रहा है। ऐसे में चंद्रमा की तेज रोशनी उल्काओं की चमक को दबा नहीं सकेगी। प्रकाश प्रदूषण से दूर साफ मौसम में नग्न आंखों से भी इसका अवलोकन किया जा सकता है। वहीं, आदर्श परिस्थितियों में प्रति घंटे करीब 100 उल्काएं नजर आ सकती हैं।

पर्यवेक्षण का समय वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि पर्सीड को दुनिया की सबसे लोकप्रिय वार्षिक उल्का वर्षाओं में गिना जाता है। इसका चरम काल भारतीय समयानुसार लगभग 13 अगस्त की सुबह 7:30 से 9:30 बजे के बीच पड़ने वाला है। हालांकि, भारत में यह समय दिन का होने के कारण उस विशेष अधिकतम को प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं होगा। बावजूद इसके 12/13 अगस्त और 13/14 अगस्त की रातें, विशेषकर आधी रात के बाद और भोर से पहले का समय, इसे देखने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पर्सीड उल्काओं का रेडिएंट, पर्सियस तारामंडल की दिशा में स्थित होता है。

उल्काओं का गठन खगोलविद ने बताया कि पर्सीड अंतरिक्ष में किसी एक स्थान से निकलने वाली आग की धार नहीं है। उनके अनुसार, यह पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करते समय धूमकेतु 109पी/स्विफ्ट टटल द्वारा पीछे छोड़े गए धूल और छोटे चट्टानी कणों के प्रवाह से होकर गुजरने के कारण दिखाई देने वाली वार्षिक उल्का वर्षा है। खगोलविद का कहना है कि जब ये छोटे कण पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यधिक गति से प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल के साथ उनकी परस्पर घर्षण क्रिया से उनके आसपास की गैस आयनित और उत्तेजित होती है तथा आकाश में चमकदार प्रकाश-पथ दिखाई देता है। इन्हीं चमकदार घटनाओं को हम उल्का वर्षा कहते हैं। अमर पाल सिंह के अनुसार, पर्सीड उल्काओं की औसत प्रवेश गति लगभग 59 किलोमीटर प्रति सेकंड है।

ग्रहों की संरेखण आकाश में होगी छह ग्रहों की परेड

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि 12 अगस्त 2026 की भोर में छह ग्रह, शनि, वरुण, अरुण, मंगल, बुध और बृहस्पति, क्रांतिवृत्त के आसपास आकाश में एक विस्तृत पट्टी में दिखाई देंगे। उनका कहना है कि यह कोई भौतिक सीधी रेखा नहीं, बल्कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला आकाशीय परिप्रेक्ष्य है। इनमें बृहस्पति, शनि और मंगल नग्न आंखों से अपेक्षाकृत आसानी से दिख सकते हैं, जबकि बुध ग्रह को क्षितिज के निकट होने के कारण देखना थोड़ा सा कठिन होगा। वहीं, प्रयास करने पर दिखाई दे सकता है जबकि अरुण और वरुण को अति विशेष बाइनोकुलर या अच्छी दूरबीन से ही देखना पड़ेगा। खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि इस खगोलीय संरेखण का भारत में सर्वोत्तम अवलोकन स्थानीय सूर्योदय से लगभग 30 से 60 मिनट पहले, खुले और कम प्रकाश-प्रदूषित स्थान से अच्छा हो सकता है।