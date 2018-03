350 रुपये का लालच देकर जुटाई गई केजरीवाल की रैली में भीड़!

हरियाणा के हिसार में रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और दिल्ली जैसा जादू फिर दोहराया जाएगा। इस दौरान इस रैली में अच्छी भीड़ भी जुटी थी।

इसी भीड़ को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कुछ लोग खुद को इसी रैली में मौजूद भीड़ का हिस्सा बता रहे हैं और साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें रैली में शामिल होने के लिए 350 रुपये और खाना दिए जाने का वादा किया गया था। लेकिन रैली खत्म होने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिए हैं। साथ ही वीडियो में दिख रहा शख्स खुद को दिहाड़ी मजदूर बता रहा है और कुछ महिलाओं को भी इसी तरह का लालच देकर इस रैली में शामिल करने की बात कह रहा है।

#WATCH Labourers allege that they were promised Rs 350 each and food, to be present at Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal's public rally in Haryana's Hisar yesterday but they neither got money nor food. pic.twitter.com/Qw9IJhp34w