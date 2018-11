अवनि बाघिन केस: शूटर का मेनका गांधी पर पलटवार, कहा- एसी कमरे में बैठे लोग लगा रहे आरोप

अवनि बाघिन को मारे जाने को लेकर महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और मेनका गांधी के बीच जारी झगड़े के बीच शूटर नवाब शफात अली भी कूद पड़े हैं। शूटर ने कहा है कि मेरे बेटे के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह आधारहीन है और अब तक उचित सरकारी आदेश के बिना किसी भी जानवर को नहीं मारा है।

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बाघिन अवनि के मारे जाने को लेकर एक पत्र के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से अनुरोध किया था कि वह अपने वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को पद से 'बर्खास्त करने पर विचार करें। इस पत्र में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा है, ''मैं आपसे बाघिन की अवैध हत्या को लेकर जिम्मेदारी तय करने का निवेदन कर रही हूं। पर्यावरण एवं वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को पद से बर्खास्त करने पर विचार करें।'' केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अपने पत्र में लिखा, ''अगर पर्यावरण एवं वन मंत्री जानवरों को बचाने के बदले उनकी हत्या कराते हैं तो वह निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं। यह कुछ ऐसा ही है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री बच्चों की तस्करी करने वालों के लिये काम करे।''

People sitting in AC rooms and levelling allegations against us is not right. There is no FIR in any police station or any case in court against me. Till now I haven’t killed any animal without proper government order: Shooter Shahfat Ali Khan to ANI #Avnithetigress https://t.co/yG5re34Zse