बेटियां मांगें इंसाफः बच्चियों से दुष्कर्म के खिलाफ देशभर में आक्रोश, कठुआ मामले में आज से सुनवाई

कठुआ, उन्नाव और सूरत सहित देशभर से आ रही दुष्कर्म की खबरों ने देश में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। इन घटनाओं के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली की ‘निर्भया’ के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के बाद संभवत: पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं।

दोषियों को सख्त सजा देने और देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की मांग को लेकर चंडीगढ़, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, पणजी सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में विरोध प्रदर्शन का केंद्र कार्टर रोड रहा। इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी किया। गायक और संगीतकार विशाल दडलानी ने लोगों से अपील की कि धर्म के नाम पर विभाजित करने वाली शक्तियों के झांसे में नहीं आएं। उन्होंने इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय की मांग की।

बेंगलुरु के रिचमंड टाउन इलाके में लोगों ने मानव शृंखला बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं का विरोध किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी लोगों ने न्याय दो और भारत को सुरक्षित बनाओं नारों वाली तख्तियों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

दिल्ली में संसद मार्ग रहा केंद्र : दिल्ली में दोषियों को सजा दिलाने और महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर संसद मार्ग पर बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च निकाला। इसमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कठुआ और उन्नाव कांड के दोषियों को कथित तौर पर बचाने की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की।

कठुआ मामले की सुनवाई आज से शुरू

कठुआ बलात्कार, हत्या मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ सुनवाई आज से शुरू होगी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि कठुआ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार, एक आरोप पत्र को सुनवाई के लिए सत्र अदालत के पास भेजेंगे जिसमें सात लोग नामजद हैं। हालांकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाबालिग के खिलाफ सुनवाई करेंगे, क्योंकि किशोर कानून के तहत यह विशेष अदालत है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस संवेदनशील मामले में सुनवाई के लिए दो विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है और दोनों ही सिख हैं। इसे इस मामले में हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण को देखते हुए ‘तटस्थता’ सुनिश्चित करने का प्रयास माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल को जम्मू बार एसोसिएशन तथा कठुआ बार एसोसिएशन को आड़े हाथ लिए जाने के बाद अब सुनवाई सुचारू ढंग से चलने की उम्मीद है।

#TopStory: First Court hearing in Kathua rape case to take place today at the court of the Chief Judicial Magistrate, Kathua. #JammuAndKashmir (File Pic) pic.twitter.com/a4ycEs97hw